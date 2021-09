II Monza gioca in casa: ecco i divieti di transito e di sosta

Il Monza gioca in casa: divieti di transito e di sosta nelle vie adiacenti allo stadio.

In occasione della partita Ac Monza-Ternana in programma sabato 18 settembre alle 14 il Comune comunica che dalle 7 alla fine della manifestazione sportiva è vietato il transito e la sosta (con rimozione forzata) in via Tognini, nell’area prospiciente lo stadio posta lungo viale Sicilia e viale Stucchi, nelle aree di sosta con accesso da via della Guerrina e circostanti il palazzetto Arena di Monza; nelle aree di sosta con accesso da via F. Tognini e circostanti il palazzetto Arena di Monza.

Naturalmente il divieto non è valido per i veicoli autorizzati. A seconda delle condizioni dell’affluenza e del deflusso veicolare, ovvero a seconda di particolari condizioni di ordine e sicurezza pubblica potrebbe essere vietato il transito lungo viale Sicilia, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Modigliani e viale Stucchi.