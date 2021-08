Il Monza gioca in casa: parcheggi a pagamento, e raffica di divieti di sosta e transito

Prima domenica di campionato in casa per il Monza: brutte notizie per chi vive vicino allo stadio, e per i tifosi che lo raggiungeranno in auto.

Per i residenti della zona sarà una giornata di passione. Domenica 29 agosto alle 20.30 il Monza giocherà in casa contro la Cremonese, ma dalle 7 alle 24 ci sarà divieto di transito e sosta con rimozione forzata - a seconda delle condizioni dell'affluenza e del deflusso veicolare (ovvero a seconda di particolari condizioni di ordine e sicurezza pubblica) - nelle aree di parcheggio, dietro lo stadio, lungo viale Sicilia e viale Stucchi; con accesso da via della Guerrina e via Tognini e circostanti il palazzetto Candy Arena. Divieto di transito e sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Tognini; divieto di transito lungo viale Sicilia, nel tratto tra gli incroci con via Modigliani e viale Stucchi.

Pertanto, i veicoli circolanti in via Modigliani, giunti all’incrocio con viale Sicilia, hanno l’obbligo di svolta a destra; in via Zuccoli, giunti all’incrocio con viale Sicilia, hanno l’obbligo di svolta a sinistra e/o proseguire diritto; in viale Sicilia, giunti all’incrocio con via Modigliani, hanno l’obbligo di svolta a sinistra; nella rotatoria disciplinante l’incrocio Sicilia / Stucchi, giunti all’incrocio con viale Sicilia, hanno l’obbligo di proseguire la circolazione in rotatoria.

Brutte notizie anche per chi raggiungerà lo stadio in auto. Da domenica il parcheggio dello stadio sarà a pagamento: 5 euro al giorno, 3 euro per quelli invece più lontani che, però, verranno utilizzati solo nel caso dovessero cadere le limitazioni all’afflusso di spettatori. Sosta gratis per ciclisti e motociclisti.

La gestione dei parcheggi è affidata a Monza Mobilità, la società partecipata del Comune che gestisce già altre aree di sosta in città.