L'uomo che non potrà più entrare nei locali della piazza monzese per un anno (e rischia 20mila euro di multa)

Sorpreso con la droga fuori da un bar di Monza e arrestato dalla polizia. Ora l'uomo, 30 anni, con precedenti per droga, è stato raggiunto anche da un provvedimento di divieto di accesso emesso dal questore di Monza e Brianza, Marco Odorisio.

Per un anno non potrà entrare nei locali pubblici di piazza Garibaldi a Monza. Proprio qui, davanti a un bar, era stato arrestato dagli agenti dopo essere stato trovato in possesso di diverse dosi di hashish pronte per essere vendute. Addosso il 30enne aveva anche dei soldi, probabile provendto della presunta attività di spaccio.

"Se l’uomo, già arrestato e condannato per analoghi reati nel 2022, dovesse violare il divieto impartito, risponderebbe con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro" spiegano dalla questura di Monza. Si tratta di uno dei provvedimenti emessi dal questore di Monza e Brianza in meno di una settimana insieme a un ammonimento per violenza domestica, tre fogli di via obbligatori dal capoluogo, due avvisi orali. Da inizio anno, sono stati oltre un centinaio i provvedimenti amministrativi disposti dal questore tra avvisi orali, daspo sportivi, ammonimenti e fogli di via