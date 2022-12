Le auto che non possono più circolare a Monza e in Brianza

Da ieri - martedì 27 dicembre - per il superamento dei limiti dei valori di PM 10 per 4 giorni consecutivi registrati dall'Agenzia regionale protezione ambiante (Arpa), a Monza e provincia entrano in vigore le misure temporanee di primo livello per il contrasto all'inquinamento.

"Le limitazioni riguardano: il traffico veicolare (autovetture diesel fino alla classe euro 4, dalle 8.30 alle 18.30); il riscaldamento domestico; l’agricoltura; il divieto assoluto di combustioni all’aperto" si legge sul sito del comune di Monza. In caso di violazione sono previste sanzioni comprese tra i 75 euro e i 450 euro.

Dal 27 dicembre è vietato l'utilizzo di generatori di calore a legna domestici (se in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni fino alla classe 3 stelle compresa, in base alla classificazione ambientale definita dal D.M. Ambiente n. 186 del 07/11/2017; le combustioni all’aperto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…); per tutti i veicoli, di sostare con il motore acceso; lo spandimento di effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione, salvo iniezione e interramento immediato