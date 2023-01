Un flash mob fuori dal casello di Agrate: perché e chi lo organizza

L'appuntamento è per domenica mattina, 15 gennaio, ad Agrate. Il ritrovo è fissato alle 10.45 al parcheggio della Galbusera, poi poco dopo inizierà la manifestazione. Un flasmob che si inserisce all'interno delle iniziative organizzate dai pentastellati durante la campagna elettorale per le regionali del prossimo 12 e 13 febbraio quando il Movimento 5 Stelle sosterrà la candidatura di Piefrancesco Majorino. Da tempo Marco Fumagalli, il consigliere regionale uscente del Movimento, sollecita interventi per risolvere il problema del casello di Agrate.

A promuovere il flashmob è lo stesso Fumagalli che da anni ribadisce la necessità di togliere quel casello. Un balzello che, soprattutto oggi, molti pendolari che vanno al lavoro in auto non possono più permettersi e che, per evitare di pagare ogni giorno il dazio, escono prima intasando il traffico cittadino con grandi ripercussioni sull'inquinamento e sulla viabilità. L'invito quindi è quello - già rivolto anni fa al presidente Fontana - di togliere il casello di Agrate come il governatore uscente aveva già annunciato.

Intanto i pentastellati brianzoli presentano la lista dei candidati che correranno per un posto da consigliere regionale: il capolista Marco Fumagalli sarà affiancato dalla monzese Elisabetta Bardone (storica attivista anche di comitati e associazioni cittadine); Massimiliano Albericci (già candidato alle ultime comunali a Seveso) e Alessandra Iurlaro (avvocato monzese); Claudio Colombo (architetto a Barlassina) e Antonella Beringheli (commercialista di Lissone); Vincenzo Repici (in servizio al comando della polizia locale di Monza) e Mara Tentorio (insegnante di pilates di Monza ma residente a Mezzago).