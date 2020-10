Seregno, è morto a 86 anni don Pino Caimi

Don Pino Caimi è morto a 86 anni nella serata di giovedì 8 ottobre. I funerali si terranno nella giornata di sabato 10 ottobre alle 16.30 nella basilica dedicata a San Giuseppe a Seregno.

Don Pino Caimi era nato a Saronno il 22 agosto del 1934, il 21 giugno 1958 fu ordinato sacerdote in Duomo a Milano dall'allora arcivescovo Montini. Iniziò la sua missione nella parrocchia centrale di Seregno, come coadiutore, e a Seregno era tornato alla fine del suo lungo servizio pastorale a Lissone.

"Seregno ricorda Don Pino come una persona dal calore umano e dal carisma coinvolgenti — ha scritto su Facebook Alberto Rossi, sindaco di Seregno —. Da sempre attento alle tematiche del sociale e della politica. Chi lo ha conosciuto da giovane ricorda un sacerdote energico, che girava in Vespa a portare le benedizioni natalizie alle famiglie".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Don Pino Caimi ha rappresentato per la nostra comunità una guida salda e decisa, il suo legame con la Città di Lissone è rimasto sempre forte e vivo: per oltre 15 anni, le sue parole, le sue azioni, i suoi gesti e i suoi insegnamenti hanno contribuito a formare le nostre coscienze, a renderci consapevoli dei nostri limiti e delle nostre potenzialità, ad educarci ad uno sguardo attento verso il prossimo — si legge in una nota dell'amministrazione comunale di Lissone —. La sua presenza a Lissone è stata un prezioso esempio per tutta la Comunità che non lo ha mai dimenticato, mantenendo vivi gli insegnamenti ricevuti. Di lui ricordiamo anche l’impegno culturale come direttore di Comunità Alternativa, in cui raccontava vita, eventi e riflessioni in una Comunità cristiana. Sentiamo ancora viva la testimonianza del suo segno lasciato in questi anni, una testimonianza basata sul servizio gratuito e sempre disponibile per tutti".