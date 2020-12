Raccolte tre tonnellate di generi alimentari: il gesto dei monzesi per le famiglie bisognose

Ben tre tonnellate di generi alimentari: è quanto raccolto con la colletta alimentare lanciata lo scorso 5 dicembre dal Comitato Regionale Lombardia della Croce Rossa Italiana e da Coop Lombardia.

Le famiglie monzesi hanno risposto all'appello, e l'hanno fatto con generosità: nelle due Coop di via Marsala e di via Lecco sono state raccolte tre tonnellate tra alimenti per l'infanzia, biscotti, caffè, farina, latte a lunga conservazione, legumi, prodotti per la prima colazione, pasta, pelati, riso, tè e scatolame. I prodotti verranno ora distribuiti alle famiglie in difficoltà e a chi, una casa, non ce l'ha.

“Un grazie immenso ai monzesi che anche in questo difficile periodo hanno voluto aiutarci. Purtroppo la pandemia ha messo in ginocchio molte famiglie tra cassa integrazione e chiusura delle attività. Per molti riempire la dispensa è diventato un problema, soprattutto quando nelle famiglie ci sono minori o persone fragili” ha commentato Dario Funaro, presidente della Cri Monza.

Ad oggi sono stati preparati 85 pacchi da consegnare alle persone in difficoltà. Sono una settantina le famiglie che vengono seguite dalla Croce Rossa di Monza, segnalate dai Servizi sociali del Comune e dalla rete delle associazioni del territori. Grazie alle donazioni, per loro sarà un Natale un po' meno difficili.