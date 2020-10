Maxi donazione alla pneumologia del San Gerardo: l'ospedale si dota dell'Ebus radiale

Una donazione di 50mila euro ha permesso alla Clinica Pneumologica diretta dal prof. Alberto Pesci di dotarsi di una nuova apparecchiatura: l'Ebus radiale.

Speciale dispositivo dotato di una microsonda ecografica, l'Ebus radiale permette di vedere i diversi strati della parete bronchiale e di visualizzare addensamenti del tessuto polmonare sui quali dirigere gli strumenti di prelievo. Grazie alla sua innovativa tecnologia, consente di diagnosticare anche le più piccole avvisaglie del tumore al polmone intervenendo con precisione ed efficacia all’interno delle vie bronchiali.

“L’Ebus radiale è una metodica che si avvale di minisonde ecografiche ad alta frequenza (20 MHz) del diametro di circa 2 mm, inseribili attraverso il canale operativo di un broncoscopio flessibile e che consente di estendere l’applicazione degli ultrasuoni, già consolidata nello studio del mediastino, alle lesioni polmonari periferiche raggiungibili per via bronchiale. Per le sue caratteristiche, si affianca efficacemente alla fluoroscopia aumentando la resa diagnostica nelle lesioni difficilmente visualizzabili in scopia” ha spiegato il dott. Almerico Marruchella, responsabile dell’Unità operativa semplice di Endoscopia respiratoria.

“La diagnostica mini-invasiva delle malattie polmonari si avvale sempre di più di tecnologie ultra fini che permettono prelievi precisi anche su lesioni minime permettendo quindi diagnosi precoci e tempestività terapeutica. Quello che un tempo richiedeva approcci diagnostici invasivi di tipo chirurgico, attualmente si può fare con queste nuove metodologie miniaturizzate senza causare grosso disagio al paziente e permettendo di eseguire gli accertamenti in regime di day hospital” ha aggiunto il prof. Pesci.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Dotazioni sempre più sofisticate ci consentono di aumentare l’accuratezza diagnostica. Grazie anche alle donazioni in periodo Covid abbiamo potuto portare avanti il progresso tecnologico iniziato da questa Amministrazione in un’ottica di continuo rinnovamento a favore degli utenti” ha commentato il Direttore Generale della ASST Monza Mario Alparone.