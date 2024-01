I ladri del Natale rubano gli strumenti della sala prove dei ragazzi: scatta la raccolta fondi

La brutta sorpresa, con il furto di strumentazione elettronica e musicale, sotto Natale, e poi la gara di solidarietà. Perché c'è anche chi tende una mano e vuole aiutare. Dopo il furto subito con l'incursione dei ladri dello scorso dicembre, il centro Sulé di Agrate Brianza ha lanciato una raccolta fondi attraverso la piattaforma Gofoundme. E qualcuno ha già deciso di partecipare con una donazione.

"Nonostante la brutta sorpresa di qualche giorno fa, siamo stati molto colpiti e colpite dalla reazione collettiva delle tantissime persone che ci hanno espresso solidarietà e vicinanza. È davvero un grande conforto e, nonostante le complessità operative, ci sta dando la forza per non smettere di credere nel valore sociale e culturale del nostro progetto partecipativo. Per darci quindi una mano ancora più concreta a rilanciare la SalaProve e recuperare almeno parte di quanto perduto, vi chiediamo ora di contribuire nella misura in cui ciascuno si può permettere. Qualsiasi donazione sarà preziosa, perché sarà un investimento sul futuro di tutti e tutte" hanno reso noto dal centro giovanile comunale gestito dall'Associazione Sulè Onlus, da più di 20 anni coinvolge ragazzi e ragazze di tutte le età per sviluppare insieme percorsi di aggregazione, sperimentazione e auto-promozione.

"Abbiamo realizzato migliaia di iniziative culturali e musicali, portato avanti progetti socio-educativi per minori e famiglie, offerto occasioni di partecipazione e protagonismo giovanile accogliendo e supportando le idee e le passioni di tutti e tutte. Uno dei nostri progetti storici e più significativi è rappresentato dalla Sala Prove musicale, dove giovani musicisti si alternano da anni in una gestione collettiva e condivisa, in maniera prevalentemente volontaria, dando occasione alle band del territorio di fare pratica a costi più che popolari. Una volta al mese poi organizziamo un concerto nel grande salone Peppino Impastato per offrire loro anche la preziosa opportunità di esibirsi dal vivo, gestendo in maniera partecipativa e condivisa tutta la parte tecnica" spiegano nel loro appello.

Il furto

"Purtroppo, durante le feste natalizie del 2023, qualche genio del male ha pensato bene di introdursi furtivamente al Centro Sulè e portare via diverse importanti attrezzature e strumentazioni, in alcuni casi messe addirittura a disposizione gratuitamente dai giovani volontari che gestiscono la sala. Non sappiamo ancora chi e come possa essere stato, se conosciuto o sconosciuto, se un furto "generico" o un'azione mirata, se ci si è approfittati della nostra buona fede o se si sono mossi casualmente".

E ancora: "In ogni caso si tratta di una situazione che ci mette in grossa difficoltà e rischia seriamente di compromettere tutti i futuri progetti di aggregazione legati alla musica, dalle band di classic rock fino ai giovani trapper, dalle sperimentazioni strumentali ai corsi di avviamento al canto del lunedì, con tutto ciò che di variegato ci sta in mezzo. Per tutti questi motivi chiediamo a chiunque conosca il nostro progetto, o a chi voglia in futuro conoscerlo meglio, di esprimere solidarietà e supporto con un qualsiasi tipo di donazione. Sarà in ogni caso preziosa, e ci spingerà soprattutto emotivamente a non perdere speranze e passione".