Donna accoltellata al collo dal compagno in un parcheggio

Una donna soccorsa per una ferita al collo dopo essere stata accoltellata. L'episodio nella mattinata di martedì 28 febbraio, verso le 11.20, nel parcheggio del complesso commerciale di Aumai e Unieuro, in via Massimo Gorki angolo viale Fulvio Testi, a Cinisello Balsamo (Milano). Così riferiscono i colleghi di MilanoToday.

Sul posto sono accorsi 118, con ambulanza e automedica, e carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni. La donna, una 56enne italiana, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano. Al momento dell'arrivo dei soccorritori era cosciente e con parametri vitali stabili.

In base a una prima ricostruzione, sembra che la donna sia stata accoltellata dal compagno con cui convive, un uomo di 62 anni che è stato bloccato dai militari