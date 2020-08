Auto sfreccia in centro, invitano il conducente ad andare piano: coppia aggredita

L'auto che attraversa il centro città - pare - a velocità un po' troppo sostenuta, alcuni pedoni che si spaventano e reagiscono, invitando il conducente a rallentare. E poi la Seat Ibiza che frena all'improvviso e il conducente che scende dall'abitacolo impugnano una chiave a croce insieme a una ragazza e ad altri due occupanti. I toni che si scaldano e infine l'aggressione.

Intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi del 118 in centro Monza nella serata di domenica 16 agosto. Intorno alle 23 una volante della Questura è intervenuta in via Vittorio Emanule II, all'altezza del Ponte dei Leoni, in pieno centro. Insieme alle forze dell'ordine è giunta un'ambulanza del 118 che ha soccorso e trasferito in ospedale una donna di 49 anni, vittima di una aggressione.

Secondo quanto ricostruito dagli uffici di via Montevecchia che hanno raccolto la testimonianza dei presenti, tutto è iniziato quando una Seat Ibiza bianca ha attraversato il centro cittadino a velocità sostenuta, sfrecciando di fianco a una coppia tanto da rischiare di investire i pedoni. I due hanno quindi invitato il conducente a rallentare ma a quel punto l'auto ha arrestato la marcia e dall'abitacolo è sceso l'uomo seduto al volante con una chiave a croce in mano. Insieme a lui sono scesi anche una donna e un uomo. I toni si sono scaldati e la lite è degenerata, trasformandosi in una vera e propria aggressione. Ad avere la peggio è stata una donna monzese di 49 anni che è stata colpita al volto con schiaffi e graffi tanto da richiedere l'intervento dell'ambulanza che l'ha trasferita in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza.

Sono in corso gli accertamenti della polizia di Stato - che ha invitato le vittime a sporgere querela - per identificare i responsabili. Il conducente e gli occupanti della Seat infatti dopo l'accaduto si sono allontanati. Al vaglio degli inquirenti anche le riprese delle immagini di videosorveglianza della zona e i fotogrammi dei varchi elettronici della Ztl.