Agrate, donna soccorsa in strada con ferita alla testa dopo caduta da bici: è in prognosi riservata

Una donna di 75 anni è stata soccorsa da un'ambulanza e un'auto-medica in codice rosso ad Agrate Brianza nella mattinata di lunedì 3 agosto. La chiamata ai soccorsi è partita pochi minuti prima delle 10.30 per una richiesta di intervento in via Archimede. Appena giunti sul posto i sanitari hanno trovato la signora a terra, con una ferita alla testa accanto alla bicicletta.

In via Archimede lunedì mattina sono intervenute anche le forze dell'ordine che ora sono al lavoro per far luce sull'esatta dinamica dell'accaduto. Sembra escluso un sinistro che avrebbe coinvolto altri mezzi: più probabile invece una caduta dal velocipede conseguente a un malore. La signora si sarebbe sentita male e sarebbe finita a terra, picchiando forse la testa sull'asfalto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La donna - che versa in gravi condizioni - è stata trasferita dall'auto-medica in codice rosso in prognosi riservata all'ospedale San Raffaele di Milano.