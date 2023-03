Donna cade in un pozzo profondo 3 metri nella residenza sanitaria

Incidente sul lavoro domenica mattina nella residenza sanitaria per disabili "Villa Pelucca", che si trova al civico 8 di via Tommaso Campanella a Sesto San Giovanni, nel Milanese.

Verso mezzogiorno, come riferisce MilanoToday, per cause ancora da accertare, una dipendente della struttura è caduta in un pozzo profondo circa 3 metri ed è rimasta incastrata nel "buco". Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che non senza fatica sono riusciti a riportare in superficie la donna, una 34enne.

Soccorsa dai medici del 118, la lavoratrice è poi stata accompagnata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza: nella caduta ha riportato diverse ferite, ma le sue condizioni non sono gravi. I rilievi sono stati effettuati dai tecnici di Ats e dagli agenti del commissariato, cui spetterà ora il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente.

Sembra che la 34enne stesse camminando sul prato nel cortile della residenza, che si trova in una villa, quando all'improvviso è precipitata nel pozzetto.