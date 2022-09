Precipita dal 6° piano di un hotel: in condizioni disperate

Una donna in condizioni gravissime dopo essere caduta dal sesto piano di un hotel. Il tragico accaduto poco prima delle 16 al 'For You' di via Mazzini, 3, a Cernusco sul Naviglio (Milano).

Sul posto sono intervenuti elisoccorso e ambulanza del 118 che hanno trasportato la ferita, una 34enne, in codice rosso all'ospedale san Raffaele di Milano. A causa di molteplici e pesanti politraumi, si trova in prognosi riservata.

Ad intervenire anche i carabinieri della compagnia di Pioltello, che stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'episodio. In base ad alcune testimonianze raccolte finora, sembrerebbe che a causare la caduta sia stato un gesto volontario.