Si sente male, cade e batte la testa: muore 80enne

E' caduta a terra, mentre camminava in strada, forse per un malore, e ha battuto la testa contro lo spigolo del marciapiedi. Una pensionata di 80 anni è morta nella giornata di domenica 12 dicembre a Veduggio con Colzano nonostante i disperati tentativi di soccorso.

La chiamata di emergenza all'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è scattata pochi minuti dopo le 15 e in via Verdi si sono precipitate due ambulanze e un'automedica in codice rosso insieme ai carabinieri della stazione di Besana Brianza e agli agenti della polizia locale.