Esce per una passeggiata, cade e sbatte la testa: morta una donna

E' uscita per una passeggiata ma non è più rientrata a casa. Una donna di ottant'anni è morta, dopo essere caduta durante una passeggiata e aver sbattuto la testa, a Usmate Velate. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di mercoledì 12 aprile.

L'allarme è scattato intorno alle 18 quando i soccorsi con un'ambulanza e un'automedica e i carabinieri della compagnia di Monza sono intervenuti nella frazione di Velate, nell'area boschiva di via Perego. A dare l'allarme sarebbe stata una conoscente della signora che non l'aveva vista rientrare. L'intervento, attivato inizialmente in codice giallo, si è concluso in maniera tragica.

La donna è stata trovata a terra, priva di sensi. Inutili purtroppo i tentativi di rianimarla: la signora, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso i sensi dopo essere caduta e aver battuto la testa durante una camminata lungo i sentieri dei boschi del Belgioso dove era solita fare uscite nel verde. Mercoledì però l'incidente sul percorso e il dramma. Per la donna purtroppo non c'è stato nulla da fare.