"Vado a prendere le sigarette": l'uomo conosciuto online sparisce dopo il sesso (e la deruba)

Si erano conosciuti online, su un sito di incontri. E avevano deciso di vedersi. La donna, 43 anni, residente a Veduggio con Colzano, in Brianza, gli aveva aperto le porte di casa sua ed erano stati insieme, consumando un rapporto sessuale. Un amplesso che però la 43enne ha pensato di dimenticare presto perchè l'uomo, mentre lei era in bagno e si stava facendo una doccia, se l'è data a gambe levate. "Esco un attimo per prendere le sigarette e torno". Ma in quella casa non ci ha più messo piede e la donna non l'ha più visto. E con la più classica delle scuse è sparito, lasciando però dietro di sé qualche traccia. E la signora ha poi scoperto di essere stata non solo delusa nelle aspettative ma anche derubata.

Lo scorso 23 maggio infatti un addetto comunale ha trovato per terra, in strada un portafogli appartenente proprio alla donna. La signora, convocata in comando, ha così scoperto di essere stata derubata. Mancava la carta di credito sulla quale erano stati effettuati due addebiti: uno con un prelievo da 250 euro a Renate e uno relativo a un pernottamento in un motel di Monza dell'importo di 80 euro. E così gli agenti della polizia locale di Veduggio con Colzano, guidati dal comandante Gazzaniga Fabio, hanno iniziato a indagare. E sono arrivati proprio a quell'uomo dell'incontro a luci rosse.

Sono i documenti lasciati presso la struttura alberghiera per il soggiorno e le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza a incastrarlo e a permettere alla donna di riconoscerlo. L'uomo, residente a Senna Lodigiano, è stato denunciato per furto e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Sul suo conto tra l'altro sono emersi diversi precedenti, tra cui anche uno per violenza sessuale. E per raggiungere la Brianza l'uomo aveva scelto di spostarsi in treno. Proprio prima di risalire a bordo del convoglio e allontanarsi aveva effettuato il prelievo da 250 euro allo sportello bancomat.