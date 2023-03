La donna che scappa dalla polizia in monopattino con cocaina ed eroina

Ancora controlli della polizia nelle stazioni della Brianza. E il personale della questura, della polizia ferroviaria del posto polfer di Monza e del compartimento polizia ferroviaria per la Lombardia, del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e gli agenti della polizia locale sono stati impegnati nei pressi delle stazioni ferroviarie e nelle aree adiacenti agli scali ferroviari, presso gli stalli dei capolinea degli autobus a Seregno e a Cesano Maderno lunedì 6 e martedì 7 marzo.

In totale sono stati controllati 9 veicoli e identificate 247 persone (15 delle quali comprese tra i 14 e i 18 anni). Quattro le multe comminate per violazioni al codice della strada: due per mancato uso delle cinture di sicurezza, una per mancato possesso della patente italiana ed una per guida con patente scaduta. In particolare, durante il servizio di controllo presso la stazione ferroviaria di Cesano Maderno i poliziotti hanno sanzionato per possesso per uso personale una donna italiana 51enne, con precedenti per furto e uso di sostanze stupefacenti.

La donna, alla vista delle macchine della polizia, ha invertito immediatamente il senso di marcia, tentando di allontanarsi a bordo del monopattino su cui viaggiava, per evitare un possibile controllo. I poliziotti, vedendo la scena, l'hanno fermata e identificata: è stata trovata in possesso di cocaina ed eroina. Inoltre, nei confronti della donna, cittadina italiana, fermata alle ore 15.30 circa orario in cui la stazione è particolarmente frequentata dai più giovani, il questore di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, ha emesso un avviso orale.