Donna incinta bloccata nel traffico tra le strade allagate: l'angelo custode è in divisa

Non solo strade allagate, viabilità in tilt, sottopassi inagibili e una città nella morsa del traffico da gestire. La polizia locale di Monza, durante l'allerta maltempo, c'è stata anche nelle piccole (o grandi) emergenze dei cittadini, offrendo un supporto. E così è successo che un'agente in servizio in via Cantore per gestire il traffico in tilt per la pioggia si è trasformata in un angelo custode per una donna in procinto di partorire e bloccata tra le auto ferme.

"Sono state ore convulse, impegnative e la risposta operativa del Comando di via Marsala è stata straordinaria" spiegano dalla polizia locale. Il personale è stato impegnato in servizi di chiusure strade e viabilità per cercare di ridurre disagio alla circolazione veicolare e pedonale ma non sono mancate operazioni di soccorso alle persone in difficoltà.

Tra queste appunto il soccorso e il supporto a una donna in procinto di partorire a bordo dell' autovettura, imbottigliata nel traffico di via Cantore, soccorsa da un agente donna della polizia locale che ha richiesto l'intervento in emergenza di un'ambulanza, aiutandola anche con la procedura di respirazione prevista in questi casi prima che fosse accompagnata da un mezzo di emergenza all'ospedale San Gerardo di Monza.

Un altro epidosio di soccorso ha coinvolto il conducente di un'autovettura rimasta bloccata e quasi completamente sommersa dall'acqua in via Boccaccio. E ancora l'aiuto prestato a una donna disabile in difficoltà respiratoria. "Il lavoro degli operatori della Polizia Locale è stato incessante, notte e giorno, e in meno di 24 ore è stata ripristinata la viabilità" specificano dal comando di via Marsala.