Picchia e minaccia con un coltello la moglie incinta: i carabinieri la salvano, lei poco dopo partorisce

Il marito dopo averla picchiata l’ha minacciata con un coltello, ma lei è riuscita a chiedere aiuto. Per fortuna si è salvata la donna di 33anni, salvadoregna e incinta, che lo scorso 24 marzo a Carugate è stata riempita di schiaffi e di calci dal marito, un connazionale di 39 anni sotto gli effetti dell’abuso di alcol. L’uomo - che poi è risultato disoccupato, incensurato, irregolare sul territorio nazionale - aveva litigato con la donna per futili motivi. Una lite poi degenerata con l’uomo che ha picchiato e minacciato con il coltello la moglie davanti alla figlia minorenne. I carabinieri sono arrivati appena in tempo, proprio mentre l’uomo, con il coltello in pugno, stringeva per la gola la moglie.

La donna, che presentava evidenti ematomi e contusioni, è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata, in codice verde, al pronto soccorso del San Raffaele per gli accertamenti del caso. L’uomo, invece, è stato arrestato e condotto dai militari dell’Arma presso la casa circondariale di Monza a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nella stessa serata la donna ha partorito un maschietto. I carabinieri, che poche ore prima l’avevano salvata, sono andati a trovare la mamma e il neonato.