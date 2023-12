Donna investita in Brianza: è stata ricoverata

Una donna di 50 anni è rimasta ferita in modo serio dopo essere stata investita.

Il fatto è accaduto in via don Gnocchi a Inverigo, poco prima delle ore 7.30 del 28 dicembre 2023. Lo riferisce QuiComo. La donna è stata soccorsa da un'ambulanza della Croce Bianca di Besana Brianza. Secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolodi vita ma è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso.