Donna investita a Cesano, 80enne gravissima

Una donna di ottant'anni è statao soccorsa in condizioni gravissime sabato nel primo pomeriggio a Cesano Maderno. L'investimento è avvenuto in corso Roma, pochi minuti prima delle 14.

Sul posto l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica preallerte in codice rosso e per effettuare i rilievi a Cesano Maderno sono intervenuti gli agenti della polizia locale. In seguito all'investimento da parte di un veicolo la donna ha riportato ferite gravissime ed è stata soccorsa da un'ambulanza che l'ha trasferita in codice rosso a sirene spiegate all'ospedale Niguarda di Milano. La donna è stata stabilizzata dal personale sanitario e al momento del trasferimento presso il nosocomio risulta non fosse cosciente.

I rilievi sono stati affidati alla polizia locale che dovrà accertare le cause dell'investimento.