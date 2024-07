La donna grida e il ladro salta giù dal balcone, ma ad aspettarlo ci sono i poliziotti

Si è accorta della presenza del ladro sul suo balcone di casa e non ci ha pensato due volte a gridare e a metterlo in fuga, e a chiamare la polizia. Agevolando così il suo arresto.

L'episodio a Monza, nella notte del 17 luglio, quando la polizia di Stato della questura di Monza è intervenuta in zona San Fruttuoso a seguito della segnalazione da parte di una donna della probabile presenza di un ladro sul suo balcone di casa. Durante la notte, la donna ha infatti udito degli strani rumori provenire dal balcone posto in corrispondenza della sua camera da letto. Insospettitasi, e dopo aver contattato gli agenti manifestando il proprio sospetto, ha poi effettivamente scorto i piedi di un uomo che, inginocchiatosi, tentava di sollevare la tapparella nella finestra della stanza.

Trovando le inferriate di protezione serrate il ladro avrebbe dunque desistito dalla propria azione. E grazie anche alle urla della coraggiosa signora urlando, avrebbe poi provato a scappare lanciandosi con un balzo in giardino e raggiungendo altri due suoi complici complici.

In quel momento sono sopraggiunte le pattuglie della questura che subito si sono messe a inseguire i tre uomini. Nel frattempo saliti di corsa su un'autovettura parcheggiata poco distante. Dopo un breve inseguimento, gli agenti sono riusciti a bloccare uno dei soggetti, dopo che aveva anche provocato un incidente, impattando contro un’altra auto in marcia il cui guidatore fortunatamente è rimasto illeso.

L’autovettura è stata quindi sottoposta a perquisizione e all’interno sono stati rinvenuti numerosi oggetti capaci di forzare le serrature, nonché mazze, bastoni giroscopici e una pistola giocattolo senza tappo rosso. La persona fermata, un cittadino albanese di 47 anni, irregolare sul territorio nazionale e con numerosi precedenti per furto in abitazione, indossava ancora addosso dei guanti e una radiolina ricetrasmittente presumibilmente utilizzate per comunicare con i propri complici. L’auto su cui viaggiava, un’Alfa Romeo Giulia, è risultata inoltre rubata, con una targa fittizia e intestata a un prestanome.

Il 47enne, già rimpatriato nel 2013 in esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, è stato infine arrestato per tentata rapina, resistenza, riciclaggio e porto di oggetti atti a offendere, ed è stato portato presso nella casa circondariale di via Sanquirico in attesa del giudizio di convalida dell’arresto.