Non vuole indossare la mascherina e morde le dita a un poliziotto: donna arrestata al San Gerardo

Ha accompagnato il marito di 81 anni all'ospedale San Gerardo di Monza per un prelievo ma la mattinata per la donna, 66 anni, milanese d'origine e residente nel capoluogo brianzolo, si è conclusa con un arresto per violenza, lesioni, oltraggio, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. La signora infatti si era rifiutata di indossare all'interno della struttura sanitaria - dove è ancora previsto l'obbligo per legge - la mascherina. Il personale aveva richiesto l'intervento della polizia e di fronte agli agenti la 66enne ha iniziato a alludere a una "dittatura sanitaria" opponendosi alle disposizioni. Poi, durante i tentativi degli agenti di riportarla alla calma e fermarla, avrebbe morso alle dita delle mani un poliziotto provocandogli ferite guaribili in sette giorni.

Un episodio che alla donna è costato l'arresto. I fatti risalgono alla mattinata di lunedì 8 maggio: la chiamata di intervento alla sala operativa della questura di Monza è stata effettuata dal personale medico dell’ospedale San Gerardo di Monza e sul posto è subito giunta una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volante insieme al personale del posto di polizia presso l’ospedale. Secondo quanto ricostruito la donna aveva accompagnato il marito di 81 anni a effettuare un prelievo ematico ma si era rifiutata di indossare la mascherina di protezione, disposizione prevista dalla normativa vigente. Di fronte alla presa di posizione i medici hanno invitato la donna ad allontanarsi dalla zona vista la non urgenza del prelievo da dover effettuare. La 66enne avrebbe però perso il controllo, iniziando a insultare il personale sanitario rendendo necessario l'intervento della polizia.

Agli agenti la signora ha riferito di essere stata allontanata bruscamente dai medici e nei discorsi ha fatto riferimento a una “dittatura sanitaria”. Insulti sono stati rivolti anche ai poliziotti e di fronte alla condotta aggressiva della 66enne gli agenti hanno cercato di calmarla. In risposta la signora ha morso a più riprese le dita della mano di uno dei piolziotti a cui ha provocato lacerazioni guaribili in una settimana. L'agente è stato medicato al pronto soccorso mentre per la donna è scattato l'arresto.