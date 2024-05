Tragedia sui binari, investita da un treno: morta una donna

Una donna è stata travolta e uccisa da un treno in stazione a Garbagnate (hinterland nord di Milano) nella mattinata di martedì 14 maggio. La circolazione è stata bloccata tra Novate e Garbagnate e si registrano ritardi e cancellanti sulle linee Malpensa Express, Como-Milano, Saronno-Lodi e Varese-Milano.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 6, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Secondo quanto trapelato la donna sarebbe stata travolta dl Malpensa Express numero 310, partito dal terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa alle 5:20 e diretto a Milano Cadorna. L’esatta dinamica dell’accaduto è al vaglio della Polfer.

Per la donna non c’è stato nulla da fare, i soccorritori del 118, sul posto insieme ai vigili del fuoco, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Non è ancora chiaro se si tratti di un incidente o di un gesto volontario, sul caso sono in corso accertamenti.