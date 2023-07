Tragedia a Vimercate: donna di 39 anni trovata morta in casa

Questa mattina domenica 9 luglio è stato trovato il corpo senza vita di una donna di 39 anni a Vimercate, in via Garibaldi. Sul posto oltre ai carabinieri e i soccorritori del 118 anche i vigili del fuoco che hanno scavalcato per entrare all'interno dell'appartamento al primo piano. Qui è stato rinvenuto il cadavere. Le indagini sono in corso, al momento si escludono responsabilità di terzi e si escluderebbe anche il suicidio. La salma è stata trasferita all'istituto di medicina legale Milano.