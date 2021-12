Donna si sente male e muore per strada

Una donna di 57 anni è morta per strada dopo aver accusato un improvviso malore. È accaduto nella mattinata di venerdì 10 dicembre, poco prima delle 9, in via Don Luigi Sturzo, zona San Maurizio al Lambro, a Cologno Monzese, hinterland nord est di Milano.

Sul posto sono accorsi 118, con ambulanza e automedica, e polizia locale della cittadina. Vani i tentativi dei soccorritori di salvare la 57enne: dopo aver provato, senza riuscirvi, a rianimarla, ne hanno dovuto constatare il decesso per arresto cardiaco.

Ad essere soccorse anche le due sorelle della donna, che sono giunte sul posto e si sono sentite male nel vederla priva di vita. Per fortuna, per loro non vi sono state gravi conseguenze. A causare l'improvviso malore accusato dalla 57enne e risultato per lei fatale sarebbero state le diverse patologie di cui soffriva da lungo tempo.