Presa a schiaffi e bloccata a letto dal compagno, donna salvata dai carabinieri

L'ha bloccata a letto, tenendole ferme entrambe le braccia, dopo averla picchiata, per impedirle di chiedere aiuto e urlare. In quell'abitazione però sono arrivati i carabinieri che hanno sorpreso l'uomo proprio mentre era intento a immobilizzare la compagna, una 23enne di origine albanese.

I fatti sono avvenuti a Giussano nella tarda mattinata dei giorni scorsi. Ad allertare i carabinieri e far intervenire sul posto una gazzella del Radiomobile della compagnia di Seregno, è stata una segnalazione giunta alla centrale operativa. Già dall'ingresso del palazzo i carabinieri hanno sentito le urla disperate di una donna che chiedeva aiuto e hanno percorso di corsa le scale fino ad arrivare nell'abitazione, riuscendo a trovare la porta aperta. E nell'appartamento, all'interno della camera da letto, hanno trovato un uomo intento a bloccare sul letto una donna, tenendole entrambe le braccia e impedendole di muoversi.

L'arresto

Sul volto e sul collo la 23enne aveva graffi e un occhio tumefatto: segni della violenza subita poco prima al culmine di una lite scoppiata in casa, per futili motivi. La donna ha raccontato ai militari di essere stata picchiata e, nonostante il tentativo di scappare dall’abitazione, essere stata costretta a rimanere in camera da letto. "Al degenerare della discussione, la 23enne era stata ripetutamente aggredita con violenti schiaffi al volto e percosse sul resto del corpo" spiegano dal comando provinciale dell'Arma che ha poi arrestato il compagno per maltrattamenti in famiglia.

A Giussano è giunta anche un’ambulanza del 118 che ha trasportato la 23enne al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza: per lei sette giorni di prognosi per le contusioni multiple riportate sul volto e sul corpo. L'uomo invece ora si trova in carcere a Monza.