Non accetta la fine della relazione e prende a pugni in testa la compagna

L'ha colpita a mani nude: pugni in testa fino a provocarle un trauma cranico. Una donna è stata soccorsa e accompagnata in ospedale in codice giallo a Monza nella nottata di sabato 29 gennaio dopo essere stata vittima di una aggressione avvenuta - secondo quanto al momento ricostruito - tra le mura domestiche a Sovico. Una lite nata per questioni sentimentali con l'uomo che non avrebbe accettato la fine della relazione.

A prendere il telefono e chiedere aiuto è stata la stessa donna. A Sovico, nell'abitazione della coppia, è intervenuta una ambulanza del 118 insieme a una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Monza.

La signora è stata trasferita in codice giallo all'ospedale San Gerardo dove le è stato refertato un trauma cranico con dieci giorni di prognosi. Per l'uomo invece è scattata una denuncia per lesioni personali. Non risultano precedenti violenti e, secondo quanto emerso, era la prima volta che i militari dell'Arma entravano in quella casa.