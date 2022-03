Precipita per 7 metri in un pendio, donna grave al San Gerardo

E' precipitata per circa sette metri dopo essere scivolata lungo il sentiero ed essere caduta su un pendio. Soccorsi in codce rosso nel pomeriggio di giovedì 17 marzo per una donna di sessant'anni. La signora è stata trasferita in elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza.

La chiamata ai soccorsi è scattata pochi minuti prima delle 17 da Gazzaniga, in provincia di Bergamo. La sessantenne è stata raggiunta dai mezzi di emergenza inviati dalla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza in località San Rocco, in una zona impervia.

La donna ha riportato un trauma cranico commotivo e un trauma toracico. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravi. Sul posto insieme al personale sanitario erano presenti anche i tecnici del Soccorso Alpino, i vigili del fuoco e i carabinieri.