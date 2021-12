La donna con il reddito di cittadinanza (e il marito all'Inps) e la famiglia con 13 auto

Sulla carta un reddito annuo di 1.300 euro, poco più di cento euro al mese. Ma nei conteggi che aveva presentato per effettuare la richiesta per ottenere il reddito di cittadinanza si era dimenticata di inserire anche le somme relative allo stipendio percepito dal marito: dipendente dell'Inps. E proprio incrociando i dati dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale in relazione alle domende presentate per il reddito di cittadinanza i carabinieri della compagnia di Monza hanno notato alcune incongruenze. E altre cinque persone sono state denunciate.

Proseguono i controlli contro i "furbetti" del reddito di cittadinanza che nelle scorse settimane avevano portato i militari dell'Arma del comando provinciale di Monza a denunciare una trentine di persone nel capoluogo brianzolo e cinque donne a Besana Brianza. Nei guai era finito anche un imprenditore con tre ditte intestate e capitali ma risultato percettore di reddito di cittadinanza.

La moglie dell'impiegato dell'Inps con il reddito di cittadinanza

Nei guai è finita anche una donna risultata moglie di un impiegato dell'Inps. La donna dovrà rispondere di indebita percezione del reddito di cittadinanza. Incrociando i dati degli accertamenti patrimoniali con la documentazione presentata all'Inps per l'ottenimento del beneficio è emerso che la donna - che aveva dichiarato un reddito annuo di 1.300 euro nella domanda - si era dimenticata di inserire il reddito del marito che è risultato impiegato dell'Inps.

La famiglia con 13 auto e una casa intestata

Dalle indagini che hanno portato a cinque denunce complessive è emerso anche come il reddito di cittadinanza fosse stato destinato a un intero nucleo familiare di quattro persone - tutte con il beneficio - nonostante nessuno avesse i requisiti richiesti. I quattro sono risultati proprietari di tredici veicoli intestati e di un immobile. Tra questi soggetti figura anche una donna residente in Italia da meno di dieci anni. Contestualmente alle indagini e alle denunce verranno avviate anche le procedure per recuperare le somme indebitamente percepite.