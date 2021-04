Scende per chiudere il cancello ma viene investita dalla sua auto: grave donna

E' scesa dall'auto dopo essere entrata nel cortile della sua abitazione per chiudere il cancello ma la vettura si è messa in movimento, scivolando indietro, e l'ha investita, schiacciandola contro la cancellata. Incidente domestico a Giussano, in Brianza, nel tardo pomeriggio di giovedì 8 aprile.

In via Monza intorno alle 18 si sono precipitati i soccorsi del 118 con l'elisoccorso e un'ambulanza in codice rosso insieme agli agenti della polizia locale del comando cittadino. La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio del personale del comando di piazzale Aldo Moro ma secondo quanto al momento emerso a investire la donna, 53 anni, sarebbe stata la sua stessa vettura, una Mercedes classe A. Tra le ipotesi al vaglio delle forze dell'ordine la possibilità che a far muovere il mezzo sia stato il dislivello minimo della superficie oppure la marcia o il freno a mano non correttamente inseriti.

La signora è stata soccorsa e accompagnata in codice rosso in ambulanza all'ospedale Niguarda di Milano: la 53enne ha riportato diverse fratture in seguito all'incidente.