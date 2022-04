Esce di casa a piedi e scompare: donna arrestata

E' uscita di casa e il compagno, preoccupato per il suo mancato ritorno, ha chiesto l'intervento dei carabinieri per rintracciarla. Sulla donna però pendeva un provvedimento restrittivo per gli arresti domiciliari. E così la signora, una 35enne di Varese, dopo essere stata trovata nel cuore della notte a piedi, mentre camminava lungo una strada ad Albiate, è stata arrestata.

La scomparsa

La richiesta di intervento è arrivata una delle scorse nottate alla stazione dei carabinieri di Carate Brianza. A chiedere aiuto era stato un 46enne di Albiate perchè la compagna - la 35enne appunto - si era allontanata senza motivo e all'improvviso. E le ricerche della donna sono iniziate immediatamente fino a rintracciarla poco dopo mentre camminava a piedi. Accompagnata in caserma per la compilazione degli atti, i carabinieri hanno scoperto che sulla donna pendeva il provvedimento restrittivo cautelare degli arresti domiciliari che avrebbe dovuto scontare presso la sua abitazione di Varese.

L'arresto

Per la 35enne è quindi scattato l'arresto. Dopo una notte trascorsa presso le camere di sicurezza della caserma di Seregno, ha affrontato l’udienza che ha convalidato l’arresto e il processo per direttissima al termine del quale è stata di nuovo posta ai domiciliari, questa volta però ad Albiate. I fatti relativi al precedente risalgono a gennaio e sono avvenuti a Varese dove la donna era stata sorpresa a bordo di un'auto rubata insieme a un complice. Ai militari la 35enne aveva detto che era di un'amica. Al dito aveva anche un anello che era a bordo del mezzo rubato e che la proprietaria aveva lasciato in auto.