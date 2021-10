Donna scompare nella notte, ricerche a Briosco

Ricerche in corso in Brianza per una donna scomparsa nella notte. Da ore non si hanno infatti più notizie di Sabrina Velati, 51 anni, allontanatasi nel corso della nottata dalla frazione di Carpiano, a Briosco.

A diffondere l'appello per rintracciare la donna e per indirizzare alle forze dell'ordine eventuali segnalazioni relative ad avvistamenti o informazioni è stato il sindaco del comune brianzolo Antonio Verbicaro. Le ricerche, coordinate dai carabinieri, sono in corso. Qui l'appello diffuso dal comune di concerto con l'Arma locale.

