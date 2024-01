Pompieri, polizia e ambulanze nell'area di servizio sulla tangenziale: soccorsi per una donna

Soccorsi in codice rosso nella mattinata di martedì 30 gennaio lungo la tangenziale Est, all'altezza di Vimercate. I vigili del fuoco, una pattuglia della polizia stradale e i mezzi di emergenza del 118 intorno alle 10 sono intervenuti presso l'area di servizio presente nel tratto per prestare soccorso a una 50enne che sarebbe stata sorpresa da un malore improvviso mentre era all'interno del bagno.

La porta dei servizi era chiusa dall'interno e per accedere è stato necessario l'intervento dei pompieri che sono risuciti ad aprire la porta e a permettere ai soccorritori di raggiungere la 50enne che è stata trovata in gravissime condizioni, senza segni evidenti di trauma. Un'ambulanza è partita in codice rosso alla volta dell'ospedale San Gerardo di Monza dove è stata ospedalizzata per un malore.