Treno travolge una donna: traffico ferroviario in tilt

Una donna è stata travolta e uccisa da un treno di passaggio nei pressi della stazione di Milano Lambrate, poco dopo le 18 di mercoledì. Come riferisce MilanoToday la dinamica del tragico incidente non è ancora nota, sono in corso gli accertamenti da parte della polizia ferroviaria. Non è chiaro se sia stato un gesto volontario oppure una distrazione da parte della vittima.

In piazza Enrico Bottini sono arrivati due equipaggi dell'Agenzia regionale emergenza urgenza in codice rosso, su ambulanza e automedica, ma per la donna non c'era più nulla da fare. È morta sul colpo. A Lambrate sono arrivati anche gli uomini dei vigili del fuoco e il personale di Rfi.

Trenord ha informato i suoi passeggeri così: "A causa di un investimento di persona nei pressi della stazione di Milano Lambrate e il conseguente intervento delle autorità competenti per gli opportuni rilievi, i treni della linea sono previsti con ritardi fino a 30 minuti. Possibili variazioni di percorso e cancellazioni".