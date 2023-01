Violenza sessuale nell'ascensore di un palazzo a Monza, arrestato un uomo

E' entrata in ascensore e dietro di sé si è ritrovata anche uno sconosciuto che però non doveva andare da nessuna parte: aveva puntato lei. E le si è avventato addosso, iniziando a palpeggiarla nelle parti intime. Istanti che alla donna - 38 anni - sono sembrati infiniti, un film dell'orrore a cui hanno messo fine i poliziotti della questura di Monza che in pochi attimi sono arrivati nel palazzo, in via Fiume, giovedì mattina.

A chiedere l'intervento della polizia, intorno alle 10, è stato un addetto alle pulizie dello stabile che mentre stava lavorando ha notato la scena e ha dato l'allarme. Quando gli agenti sono arrivati hanno trovato il 33enne ancora sul posto e hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. Il ragazzo è stato accompagnato in questura e dagli accertamenti è emerso che il 33enne, regolare sul territorio nazionale fino al 22 febbraio scorso, richiedente asilo, era già destinatario di un provvedimento di Ammonimento per Atti Persecutori, emesso dal questore di Monza e della Brianza il 30 dicembre scorso dopo le segnalazioni di una donna stalkerizzata e residente proprio nello stesso condominio dove è avvenuta la violenza sessuale.

Solo il giorno prima poi, mercoledì 25 gennaio, il 33enne era stato denunciato dai poliziotti della Squadra Volanti, per i reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, commessi ai danni degli agenti intervenuti presso la Biblioteca Civica di San Rocco, su richiesta dalla bibliotecaria che ne aveva lamentato il comportamento molesto. Il 33enne, arrestato in flagranza di reato per violenza sessuale, ora è in carcere.