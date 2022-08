Violenza sessuale: 35enne spinta contro il muro e abusata

L'ha avvicinata facendo finta che volesse chiederle delle informazioni. Ma poi, in un attimo, l'ha spinta al muro, l'ha bloccata e ha abusato di lei. Un uomo di 43 anni, un cittadino del Senegal regolare in Italia e senza nessun precedente alle spalle, è stato arrestato lunedì mattina con l'accusa di violenza sessuale dopo aver aggredito e molestato una 35enne, una transessuale cittadina peruviana.

Il blitz del maniaco è andato in scena verso le 12.30 nel tunnel della fermata metropolitana di Cologno Nord, sulla linea M2. La passeggera, secondo quanto ricostruito dai militari, è stata fermata dal 43enne con la scusa di un'informazione, ma poi è stata scaraventata contro un muro e palpeggiata con violenza nelle parti intime. Mentre la vittima urlava e chiedeva aiuto, il violentatore si è tolto i pantaloni per continuare nel suo raid, ma è stato messo in fuga dall'intervento dei vigilantes di Atm.

I carabinieri, allertati dai testimoni e dalla stessa sicurezza che si trovava nella stazione, lo hanno poi rintracciato e fermato in via Pascoli, ancora seminudo. Per lui sono così scattate le manette.