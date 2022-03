Donna accoltellata, 50enne soccorsa a Limbiate

Le prime chiamate di emergenza alla centrale operativa sono arrivate poco dopo le quattro della nottata tra mercoledì e giovedì. A prendere il telefono e a comporre il 112 sono stati alcuni residenti, spaventati per le urla che hanno sentito provenire da un piazzale in via Trieste a Limbiate. In pochi istanti sono arrivati i mezzi di emergenza del 118 e i carabinieri della compagnia di Desio che hanno soccorso una donna, in strada.

La signora, 50 anni, aveva delle ferite alla schiena all'altezza del torace e alla testa. I fendenti con tutta probabilità sono stati inferti con un coltello o un'arma bianca. Un'ambulanza ha trasferito a sirene spiegate la 50enne al San Gerardo di Monza dove è stata ricoverata. Al momento dell'intervento del personale sanitario la donna risulta fosse sveglia e cosciente. Le sue condizioni sono gravi e il trasferimento in ospedale è avvenuto in codice rosso. Sono in corso le indagini per far luce sull'accaduto: secondo quanto al momento trapelato il responsabile sarebbe già stato fermato.

