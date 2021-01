Brugherio, donna ferita con coltellata in strada: 40enne grave al Niguarda

Una ferita penetrante al torace, inferta con un'arma bianca, probabilmente un coltello. Una donna di 40 anni è stata soccorsa a Brugherio nella serata di venerdì 16 gennaio in seguito a una violenta aggressione avvenuta in strada, a ridosso di un'auto.

L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 21.30 quando in viale Brianza sono intervenuti i soccorsi del 118 inviati dalla centrale dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza insieme ai carabinieri della compagnia di Monza con il Nucleo Rilievi e i militari del Nucleo Operativo Radiomobile. La donna, 40 anni, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita in ambulanza all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. Secondo quanto emerso la vittima sarebbe stata colpita con un fendente al torace e al momento dell'intervento dei soccorsi risulta fosse cosciente.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti e rintracciare il responsabile. La donna è in condizioni gravi ma non verserebbe in pericolo di vita.