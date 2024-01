L'altra "mantide" della Brianza, la 40enne che narcotizzava e derubava uomini con un caffè

La chioma bionda, il sorriso delicato. Appare così sui social la 40enne di origine cubana arrestata dai carabinieri di Vimercate, accusata di aver narcotizzato e derubato due uomini che poi sono stati sorpresi da malori alla guida. E in un caso, una delle vittime è rimasta anche coinvolta in un brutto incidente stradale, finendo contro il muro di una casa e schiantandosi, perdendo i sensi. Si è risvegliato solo dopo, in un letto di ospedale, dove era stato trasferito in codice rosso in elicottero. Non gli mancava nulla ma se l'era vista brutta. E sul luogo del sinistro venerdì scorso gli agenti della polizia locale avevano trovato proprio quella donna. Incensurata, nessun lavoro dichiarato.

Il tassista derubato e il malore alla guida

E' stato un tassista il primo a cadere nella rete dell'altra "mantide" della Brianza che sembra replicare il copione abusato già da Tiziana Morandi, la cinquantenne di Roncello che scioglieva benzodiazepine nelle bevande agli uomini per derubarli che adesso è stata condannata in primo grado dal Tribunale di Monza a sedici anni e cinque mesi di carcere. L'uomo è caduto in un sonno profondo mentre era nella sua auto e quando si è risvegliato si è trovato con il marsupio svuotato: erano spariti i 650 euro di incasso. E così ha realizzato che forse il furto poteva essere collegato con l'incontro con una donna misteriosa, conosciuta in rete e con un caffè che forse lo aveva narcotizzato. Il tassista si è presentato dai carabinieri di Vimercate e ha sporto denuncia. E così sono iniziate le indagini.

E intanto è successo di nuovo. I due episodi si sono verificati un giorno dopo l’altro. Questa volta la vittima è stata sorpresa da un malore mentre guidava e si è schiantata contro un muro. E’ stato soccorso in codice rosso e trasferito in elicottero in ospedale. Sul luogo del sinistro gli agenti della polizia locale, quando sono intervenuti, avevano notato una donna, apparentemente estranea ai fatti. Una circostanza strana, così come strani erano parsi quei malori che subito si è ipotizzato potessero essere ricondotti alla somministrazione di sostanze narcotizzanti diluite nel caffè.

Le indagini dei carabinieri

Le indagini, in tempi record, tramite le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, il racconto di testimoni e le perquisizioni hanno condotto i militari a quella donna. Secondo quanto emerso, la 40enne avrebbe conosciuto occasionalmente le vittime virtualmente e le avrebbe successivamente incontrate. A casa sua sono stati trovati alcuni bicchieri di carta da caffè “ritenuti pertinenti ai reati e alcuni farmaci contenenti benzodiazepine, depressori del sistema nervoso centrale che inducono sensazioni di stordimento e sonno” specificano dal comando provinciale dei carabinieri di Monza e Brianza. La donna si trova ora in carcere in vista dell’udienza di convalida e in merito all'episodio non ha riferito nulla, avvalendosi della facoltà di non rispondere.

Intanto le indagini proseguono e non si esclude che potrebbero esserci altre vittime.