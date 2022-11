La donna che danneggia l'auto militare durante un controllo (e ruba in un negozio)

E' stata sorpresa a rubare in un negozio di Monza e per questo denunciata dalla polizia per tentato furto. Ma nel passato di una 34enne di Seregno c'erano anche alcuni precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona. E qualche tempo fa, durante un controllo dei carabinieri, per sottrarsi agli accertamenti si era scagliata contro l'auto di servizio. In quell'occasione la donna era stata indagata per violenza e minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento dell’autovettura militare in uso agli operanti. Un episodio del tutto simile a quello avvenuto a giugno 2022 quando la donna, fermata a insieme al compagno a bordo di un'auto senza assicurazione, aveva preso a calci e pugni l'auto di servizio dei carabinieri della compagnia di Seregno.

Per la 34enne ora è arrivato anche un avviso orale da parte del questore che nell'ultima settimana nell’ambito della attività di prevenzione e controllo del territorio e di approfondimento degli esiti dell’attività preventiva svolta nella provincia di Monza e della Brianza ha emesso sette avvisi orali e due fogli di via obbligatori. Tra questi ci sono anche una donna di 43 anni di Desio con precedenti penali e di polizia per la commissione di reati contro il patrimonio e ripetutamente denunciata per furti ai danni di esercizi commerciali e in appartamento, truffa e, nell’agosto 2022 per rapina impropria.

Il foglio di via invece è scattato per un 39enne di Seregno e per un 18enne di Brugherio. Quest'ultimo, appena maggiorenne, con precedenti per furto a bordo auto commesso a Monza, era stato sorpreso a danneggiare le autovetture parcheggiate in strada insieme ad altri minorenni. "Tutte circostanze queste a sostegno della prognosi di pericolosità per la sicurezza pubblica che hanno determinato l’emissione nei suoi confronti del provvedimento di foglio di via" spiegano dalla questura.