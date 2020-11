Chiede soldi a una donna e cerca di molestarla, la polizia la "scorta" fino a casa

Un lunedì piovoso, con i lampioni a illuminare le strade del centro in un tardo pomeriggio autunnale dove il buio ormai arriva presto. Pochi pedoni per strada e bar con le serrande abbassate: in fondo alla strada un uomo che barcollante si avvicina e chiede del denaro a una donna, cercando di toccarla. La signora, spaventata, si divincola, si allontana poi chiede aiuto. A fermarsi poco dopo è una pattuglia della polizia locale di Monza che transitava per il centro impegnata in un controllo.

Questo quanto successo lo scorso lunedì intorno alle 18.30 a Monza, in centro. La donna, visibilmente spaventata, ha raccontato tutto al personale in servizio sulla pattuglia intercettato in via Italia. Dopo aver descritto l'uomo che poco prima, nei pressi dell'Oviesse, l'aveva importunata è stata accompagnata fino a casa, poco distante dal luogo dell'accaduto, dagli agenti. Durante il tragitto gli operatori hanno cercato di individuare il presunto molestatore ma dell'uomo non c'era già più traccia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un intervento insolito ma "speciale" che ha permesso di "scortare" a casa la donna, visibilmente spaventata e di rassicurarla. Un segnale di vicinanza ai cittadini che è stato apprezzato anche dalla protagonista che per ringraziare gli agenti ha scritto un messaggio sui social. Gli agenti del comando di via Marsala nei giorni scorsi sono stati impegnati anche in un intervento d'emergenza, scortando fino all'ospedale San Gerardo, senza poter attendere l'arrivo di una ambulanza, un uomo sorpreso da un ictus in strada dopo un incidente stradale. Grazie a quella "scorta" speciale l'uomo è stato sottoposto a un intervento d'urgenza e ora sta bene.