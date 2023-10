Donna seguita mentre cammina verso casa e scippata in pieno giorno a Monza

Era da poco passato mezzogiorno e mezza, era pieno giorno. E mentre stava camminando verso casa, tornando da lavoro, si è sentita osservata e seguita. Così si è girata e ha trovato dietro di lei il suo aggressore. L'uomo ha afferrato la sua borsa e l'ha scippata, scappando via con tutti gli effetti personali della signora a cui non è rimasto altro da fare che chiedere aiuto.

E' successo a Monza, in via Valosa, zona San Fruttuoso. I fatti risalgono a mercoledì 11 ottobre e a raccontarli a MonzaToday è stata la stessa vittima, ancora spaventata. "Adesso quando cammino mi guardo sempre le spalle. In questi giorni mi sono fatta venire a prendere e riaccompagnare dopo il lavoro da alcuni colleghi". La signora, una cinquantina d'anni, mercoledì stava camminando lungo via Mornerina per rincasare poco distante. E lì, all'incrocio, qualcuno l'avrebbe presa di mira e seguita. "Un testimone ha poi detto di aver notato un complice in auto: l'uomo che mi ha derubato è sceso dal veicolo, mi ha seguita e poi è risalito su quell'auto con cui sono fuggiti". Una scena che magari - se ci fossero state - le telecamere avrebbero potuto immortalare. Ma occhi elettronici in zona non ce ne sono. E i residenti da tempo li chiedono anche perchè proprio qui da anni denunciano episodi di violenza e la zona era finita anche al centro delle cronache all'inizio dell'anno dopo una grave rissa con spranghe, coltelli e tentativi di investimenti.

"Per fortuna non mi sono fatta male ma lo spavento è stato tanto" ha concluso la donna. "Abbiamo paura a tornare e a uscire di casa e la casa è il luogo dove una persona dovrebbe sentirsi più al sicuro" aggiunge un familiare della donna, accanto a lei mentre racconta lo spiacevole episodio. "Ultimamente ne succedono davvero tante e sono stati segnalati anche diversi furti d'auto. Da tempo abbiamo avanzato delle richieste all'amministrazione anche tramite una raccolta firme promossa e presentata dalla consulta di quartiere per richiedere più controlli delle forze dell'ordine e l'installazione di videocamere. Da qualche tempo, soprattutto nel weekend vediamo pattuglie e volanti effettuare dei passi ma resta il problema della videosorveglianza".

La borsa poi è stata ritrovata qualche ora dopo, in serata, nella zona sud di Milano. Un signore l'ha trovata a terra e l'ha riconsegnata ai carabinieri che hanno raccolto anche la denuncia della signora. Dentro c'erano le chiavi di casa e qualche effetto personale. Nessuna traccia invece del denaro e degli occhiali da vista e da sole della signora che è stata anche costretta a cambiare le serrature. "Tutto questo per portare via 20 euro: questo era quanto avevo nel portafoglio".