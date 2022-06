Dove si trova e quanto costa il grande lido alle porte di Monza

Una novità per l'estate: un lido con piscine, ristoranti e palestra in città per far sentire in vacanza anche chi sta ancora lavorando o non permettersi di andare al mare.

Stiamo parlando del The Village Summer Pool, il grande plesso che si estende su 11mila metri quadrati con una piscina principale con un’ampia gradinata di accesso, una piscina per i bimbi più piccoli accompagnati dai genitori, uno Spray park con scivoli, attrazioni e giochi d’acqua - per i bimbi da 6 a 12 anni -, con una panca dedicata ai genitori che vogliono osservare i bambini mentre giocano in acqua, 6 grandi scivoli “sliding hill”. Il complesso si trova a Sesto San Giovanni, in via Nino Bixio sulle ceneri dell'ex piscina Carmen Longo.

Un angolo di vacanza in città dove ritargliarsi un fine settimana di tintarella e di tuffi, ma anche giornate di relax a bordo piscina, oltre che concedersi una pausa culinaria al ristorante o al bar.

L'ingresso costa 13 euro nei giorni feriali (ridotto 11 euro) e 15 euro nei giorni festivi (ridotto 13 euro). L'ingresso pomeridiano feriale costa 11 euro (ridotto 10 euro), la pausa pranzo feriale 8,50 euro, l'ingresso per i bambini da 0 a 4 anni costa 5 euro. Inoltre è possibile affittare lettini, ombrellone e sdraio: 2 lettini e un ombrellone costano 18 euro (9 nella pausa pranzo), la sdraio 4 euro e lo spogliatoio 5 euro.