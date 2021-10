Cure dentali gratis (o a prezzi calmierati) per le persone in difficoltà

Cure odontoiatriche gratuite o a prezzi calmierati per i cittadini monzesi in condizioni di difficoltà. Questa l'offerta del progetto "Farmasalus Odonto" di Farmacom all'interno della struttura di Sant'Albino.

Destinatari e agevolazioni

Saranno tre le categorie di cittadini che potranno accedere al servizio. Le persone con reddito Isee inferiore o uguale a 6mila euro potranno godere gratuitamente (fino ad un massimo di spesa pro-capite di 300 euro) di una serie di prestazioni: dall’igiene orale alla ricostruzione del dente mediante otturazione in composito, dalla terapia pluricanalare all’estrazione.

Tariffe agevolate invece per i cittadini che hanno un Isee superiore ai 6mila euro e inferiore agli 8mila, oppure ai possessori della Social card, oppure ai monzesi esenti dai ticket sanitari con reddito Isee 2021 inferiore o uguale a 10mila euro. Per loro saranno applicati prezzi calmierati da 40 a 180 euro a seconda della prestazione.

Infine un'attenzione alle donne in gravidanza (indipendentemente dal reddito). Per loro sarà possibile effettuare l’ablazione del tartaro e l’insegnamento dell’igiene orale al prezzo di 40 euro.

Per gli studenti possibilità di tirocinio

Inoltre nella struttura di via Marco d'Agrate 26 gli studenti all'ultimo anno del corso di laurea in Odontoiatria e igiene dentale dell'Università Milano Bicocca potranno svolgere attività di tirocinio come previsto dall'accordo sottoscritto a maggio con l'Ateneo.

Come chiedere le agevolazioni

Per accedere ai servizi odontoiatrici gratuiti o a costi calmierati è necessario inviare un'email a sociali.segretariato@comune. monza.it o telefonando al numero 039/2832851 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì anche dalle 13 alle 15.

Il Comune: "Non lasciamo indietro nessuno"

"Questo è un modo concreto per promuovere l’importante ruolo sociale svolto da Farma.Co.M. e per sostenere ancora di più le famiglie fragili della nostra città, duramente provate anche dalle conseguenze della pandemia - dichiarano il sindaco Dario Allevi e l'assessore Desirée Merlini -. Offriamo la possibilità di accedere a cure di qualità che sul mercato privato comportano costi molto alti. Ogni iniziativa in questo senso è utile per non lasciare indietro nessuno".