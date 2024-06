"Non fermerete la nostra rabbia", la Foa Boccaccio occupa ancora

Prima lo sgombero poi il corteo indetto in seguito all'allontanamento dall'area che sabato avevano occupato, nell'ex pista da hockey di fianco alla Reggia di Monza. Nemmeno il temporale ha fermato il centro sociale Foa Boccaccio che al termine della manifestazione ha occupato ancora. Uno stabile in piazza Pogdora 6, non lontano dal Lambro.

"Non fermerete la nostra rabbia" recita lo striscione appeso alle finestre abbandonate dell'edificio. Il corteo venerdì sera era partito intorno alle 19 da piazza Castello, organizzato dopo lo sgombero che all'alba di giovedì aveva portato gli agenti della questura e le forze dell'ordine in via Boccaccio sede della precedente occupazione: un centinaio i manifestanti che dalla stazione si sono diretti verso corso Milano, risalendo verso il centro, sorpresi da un violento acquazzone che non li ha fermati. Poi via Cairoli, via Solferino, via Volturno, Cavallotti, Manzoni e poi il rientro, di nuovo verso piazza Castello.

A fine corteo poi la nuova occupazione. "La terra trema, il ciel s'oscura... La Foa Boccaccio occupa senza paura. Dopo un corteo sotto il diluvio abbiamo aperto un nuovo spazio in piazza Pogdora 6 a Monza" hanno annunciato sui social dal centro sociale.