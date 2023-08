L'1 settembre i militari arrivano a Monza e in Brianza: ecco dove verranno impiegati

Venerdì 1 settembre inizierà il loro servizio nella strade di Monza e della Brianza. I 15 militari dell’esercito del progetto “Strade Sicure” inviati dal ministero verranno impiegati in attività di vigilanza alla stazione di Monza e negli scali ferroviari di Lissone e Seregno, soprattutto negli orari di maggiore affluenza dei viaggiatori. A Monza, inoltre, i militari saranno impiegati in attività di vigilanza anche nelle principali piazze del centro cittadino, in particolare nelle ore serali. Questo quanto deciso nella giornata di giovedì 24 agosto in prefettura, al termine della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata per definire le modalità di impiego dei 15 militari assegnati alla provincia di Monza e Brianza nell’ambito dell’operazione ‘Strade Sicure’.

Il prefetto Patrizia Palmisani ha voluto rivolgere un saluto e un ringraziamento alle donne e agli uomini delle forze armate che tra pochi giorni inizieranno il loro servizio nel capoluogo e nelle stazioni di Lissone e di Seregno. “Il nuovo inserimento della provincia di Monza e della Brianza nell’operazione ‘Strade Sicure’ è certamente indicativo dell’attenzione delle istituzioni centrali a questo territorio - ha commentato Palmisani -. Con l’arrivo dei militari si amplierà la platea degli attori del sistema provinciale della sicurezza”. Il prefetto ha inoltre ricordato e ribadito la prosecuzione del lavoro di sinergia e di collaborazione di tutte le forze dell’ordine “per migliorare ulteriormente l’efficienza dell’azione di presidio e vigilanza del territorio, nell’interesse dell’intera comunità”.