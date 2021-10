Vincite in Brianza: 30mila al 10eLotto

La dea bendata ha baciato la Brianza. Il 10eLotto ha premiato un giocatore che ha tentato la fortuna a Lentate sul Seveso: ha vinto 30mila euro grazie ad un 'sei' doppio numero oro ottenuto mettendo in gioco sette numeri. Ma il brianzolo non è l’unico a festeggiare.

A Milano vinti al lotto 120mila euro con una quaterna secca sui numeri 57-68-75-86 sulla ruota di Firenze. Una vincita importante a fronte di una giocata da un euro.

Lombardia protagonista - come rende noto l'agenzia Agimeg - anche della seconda vincita di giornata, realizzata a Sirmione, in provincia di Brescia, e pari a 90mila euro per effetto di un terno secco sui numeri 5-13-21 della ruota di Milano. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno dispensato premi per un totale di 4,5 miliardi di euro.