Utenti in fila per il tampone all'ospedale Vecchio ma il drive through non c'è più

Tutti in fila davanti all’ospedale Vecchio di Monza per sottoporsi al tampone, ma il drive through da questa mattina è stato trasferito all’ex area Fiera di viale Stucchi, angolo viale Sicilia. Non proprio un buongiorno per decine di monzesi in fila per sottoporsi al tampone riservato agli studenti e agli operatori scolastici. Fin dalle primissime ore della giornata genitori, insegnanti e personale scolastico si sono messi in colonna davanti al nosocomio di via Magenta, ma solo alle 8.30 hanno scoperto che sarebbero dovuti andare da tutt'altra parte della città.

Sono volate parole grosse contro alcuni dipendenti dell’ospedale che hanno tentato di spiegare agli utenti imbestialiti che da oggi il drive through è trasferito nell’ex area Fiera. Alcuni utenti hanno però ribattuto di aver ricevuto ieri comunicazione da Ats di rivolgersi alla sede di via Magenta. Alla fine gli animi si sono calmati e i cittadini si sono diretti in viale Stucchi.

Sul sito e sulla pagina Facebook di Ats ad oggi non ci sono comunicazioni in merito allo spostamento del drive through; mentre sulla pagina Facebook dell’Asst Monza ieri in tarda serata è stato pubblicato un post che annunciava da questa mattina la chiusura del "Punto tampone" dell’ospedale Vecchio e l’attivazione di quello dell’ex Area Fiera che rimarrà aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 14.30. La comunicazione era poi "rimbalzata" su varie pagine anche di enti ufficiali ma evidentemente non è arrivata a tutti.